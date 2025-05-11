Предложение Киеву о переговорах и хамство Европы: что сказал Путин в Кремле

РИА Новости/Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости После семи встреч 10 мая в Кремле с лидерами государств, которые посетили РФ для участия в мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), президент России Владимир Путин уже наступившей ночью выступил с содержательным заявлением, ранее анонсированным пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым.