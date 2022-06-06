iXBT.com

23 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вальтер Юпитер
    Я за свою жизнь съездил все МОСКВИЧи Советского союза и один Пирожок. Неплохая машина. Только нужно её довести до сов...33% россиян не пр...
  • kirgetovamn Киргетова
    Илон Маск-опасный циничный тип ,которому нужны огромные деньги для своей корпорации, не гнушается выгодами от цветных...«Сказка закончила...
  • Николай Галыгин
    Илон, сбросил маску и обкакался,Марс отменяется.«Сказка закончила...

Базовый MacBook Air на SoC M2 за 1200 долларов может разочаровать своими характеристиками. Он получил SSD объемом 256 ГБ и 8 ГБ «унифицированной» памяти

Базовый MacBook Air на SoC M2 за 1200 долларов может разочаровать своими характеристиками. Он получил SSD объемом 256 ГБ и 8 ГБ «унифицированной» памяти

После того, как Apple представила новый MacBook Air в ходе официальной части конференции WWDC 2022, компания обновила официальный сайт – на нем появились параметры новинки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх