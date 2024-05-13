Судьба ватерпольного «золота» решится в Златоусте

Первый ответный поединок состоится в ближайшую пятницу. Финальная серия «плей-офф» Чемпионата Суперлиги России по водному поло между нижегородским «Буревестником» и «Динамо-Уралочкой» переезжает в Златоуст.
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