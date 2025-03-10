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Царьград

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Дети с ИИ: 70% ищут знания и 56% хотят копить на гаджеты и мечты

Дети с ИИ: 70% ищут знания и 56% хотят копить на гаджеты и мечты

В рамках исследования Т-банка выяснено, что 70% детей используют ИИ для общения и получения знаний, 26% — для помощи с домашними заданиями, а 20% — для финансовых советов.

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