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Парламентская газета

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ФСБ сорвала серию терактов украинских спецслужб

ФСБ сорвала серию терактов украинских спецслужб

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили беспрецедентные по масштабам попытки украинских спецслужб совершить серию диверсионно-террористических актов на военных объектах и в отношении военнослужащих Минобороны РФ.

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