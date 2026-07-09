ФСБ сорвала серию терактов украинских спецслужб

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили беспрецедентные по масштабам попытки украинских спецслужб совершить серию диверсионно-террористических актов на военных объектах и в отношении военнослужащих Минобороны РФ.
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