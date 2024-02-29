Politico: разногласия Шольца и Макрона по ВСУ перерастают в открытую вражду

Разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу предоставления помощи украинским вооружённым силам перерастают в открытую вражду на фоне заявлений французского лидера об отправке войск западных стран на Украину.
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