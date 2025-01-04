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Романцев назвал лучшего футболиста РФ 2024 года: «На фоне гнилых разговоров о тренировках с бразильцами»

Романцев назвал лучшего футболиста РФ 2024 года: «На фоне гнилых разговоров о тренировках с бразильцами»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев назвал имя лучшего отечественного футболиста в прошедшем 2024 году.

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