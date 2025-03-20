2025 год в Прибайкалье начался сейсмически спокойно — ученые

Начало 2025 года в Иркутской области отметилось сейсмическим спокойствием. Это касается всей Байкальской рифтовой зоны, в январе на территории было одно ощутимое событие, февраль и март прошли без таковых.
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