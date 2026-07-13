Баку зарабатывает на антироссийских санкциях, кляняясь в вечной дружбе с Москвой

БАКУ (ИА Реалист). 13 июля на IV Шушинском глобальном медиафоруме президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал сразу три громких заявления, которые, будучи собранными воедино, рисуют картину, далёкую от образа «верного друга России».
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