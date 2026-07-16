Конгресс США проведёт слушания по отмыванию Демпартией денег в Украине

С инициативой о проведении слушаний выступила конгрессвумен-республиканка Анна Паулина-Луна. «Я инициирую слушания по рассекреченным файлам, касающимся операции по отмыванию в Украине денег Агентства по международному развитию в пользу предвыборной кампании Джо Байдена», — написала она на своей странице в Х.