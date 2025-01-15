Жители Поморья потеряли более 800 тысяч рублей из-за аферистов

Все потерпевшие знали о подобных схемах мошенничества из СМИ и бесед с участковыми, но стали их жертвамиТак, 52-летний житель Приморского района перевел более 800 тысяч рублей за мини-экскаватор, но продавец исчез, удалив объявление и отключив телефон.