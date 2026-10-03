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Ларионов об игре СКА: «Есть выражение в английском – «wit’s end», когда заканчивается мысль. Когда защитник не отдает пас, думая, что он что-то еще сделает, и начинается паника»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над « Адмиралом » (6:5 Б) порассуждал о способах поддержки хоккеистов и их психологии.

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