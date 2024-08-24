В Совфеде отреагировали на задержание Дурова во Франции

Французы продолжают борьбу за «европейские ценности» и «свободу слова». Об этом написал сенатор Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале, комментируя задержание в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
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