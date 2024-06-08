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Татьяна Монтян: ​В Украине дефицит электроэнергии, но не для всех

Татьяна Монтян: ​В Украине дефицит электроэнергии, но не для всех

­Последнюю неделю ситуация с электричеством в Украине вот прям совсем очень не очень. Киевлянам, к примеру, свет отключают на 9—18 часов в сутки, в зависимости от района, в Одессе или Запорожье — на 10—12 часов.

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