Жамнов о 5:3 с «Северсталью»: «Спартак» лез на ворота, была злость в атаке – не хватало этого в прошлых играх. Такой старт не ожидали – два гола за два броска»

«Спартак» победил со счетом 5:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. – Начало все видели, такое бывает. Первые пять минут игра не получалась полностью, еще эти два быстрых гола.
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