Пеле обратился к болельщикам и игрокам сборной Бразилии, опубликовав письмо

Легендарный бразильский футболист Пеле обратился к болельщикам и игрокам национальной команды. «Несмотря на боль, которую мы испытываем, вылетая с чемпионата мира, я прошу бразильцев вспомнить, что привело нас к первым пяти звёздам на груди.