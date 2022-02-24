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Волочкова напомнила вызвавшей ее на бой Берковой, каким местом та зарабатывала

Волочкова напомнила вызвавшей ее на бой Берковой, каким местом та зарабатывала

Балерина Анастасия Волочкова поставила на место актрису фильмов для взрослых Елену Беркову, когда та, после легкой победы в боях без правил Epic Fighting Championship выразила желание встретиться на ринге с экс-примой-балериной Большого театра.

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