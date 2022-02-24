Волочкова напомнила вызвавшей ее на бой Берковой, каким местом та зарабатывала

Балерина Анастасия Волочкова поставила на место актрису фильмов для взрослых Елену Беркову, когда та, после легкой победы в боях без правил Epic Fighting Championship выразила желание встретиться на ринге с экс-примой-балериной Большого театра.
Балерина Анастасия Волочкова поставила на место актрису фильмов для взрослых Елену Беркову, когда та, после легкой победы в боях без правил Epic Fighting Championship выразила желание встретиться на ринге с экс-примой-балериной Большого театра.
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