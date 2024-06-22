И снова пожар в городе На ул. Пионерской,103 горела хозпостройка. Огнебоцы оперативно ликвидировали возгорание.
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И снова пожар в городе На ул. Пионерской,103 горела хозпостройка. Огнебоцы оперативно ликвидировали возгорание.