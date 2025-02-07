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Metro новости

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В Петроградском районе полиция остановила незаконный игорный бизнес

В Петроградском районе полиция остановила незаконный игорный бизнес

В Петроградском районе Северной столицы представители регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с районными сотрудниками правопорядка остановили деятельность подпольного казино.

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