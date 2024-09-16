Грузия неожиданно решила выйти из комы?

Что-то совершенно потрясающее творится в Грузии. Вместо того, чтобы с песнями и плясками, взяв за руки небинарных российских релокантов и оторвав их от грузинских массажистов, строить новое демократическое общество во славу США, местные власти хотят извиниться перед осетинами за войну 2008 года, которую развязал Саакашвили своим варварским обстрелом Цхинвала и убийством миротворцев.