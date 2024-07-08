В мэрии двум семьям вручили медали «За любовь и верность»В День семьи, любви и верности – 8 июля – временно исполняющий полномочия Главы города Иванова Александр Шаботинский и заместитель председателя Ивановской городской Думы Галина Бочкова вручили медали «За любовь и верность» двум ивановским семьям.