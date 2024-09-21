10 знаменитых мамочек в одежде и без: у кого пресс лучше?)

Для тех, кто ещё думает, что после рождения малыша женская фигура безвозвратно меняется, предлагаем посмотреть на звёздных мамочек из нашей подборки… Наши сегодняшние героини смело могут похвастаться своими прекрасными формами, невзирая на рождение ребёнка и другие обстоятельства (возраст, образ жизни и прочее).