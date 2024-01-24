Уважаемая, а что вы делаете в совете федерации - Михалков не пощадил Нарусову

Валерий Холодок

Александр, Вы что, пытаетесь мне сказать. что "Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали."? Статья о Нарусовой и что? Вот сейчас Нарусову уберём и ВСЁ, заживём? У Вас- то Вы о Библии, а в остальном можно врать и изворачиваться? Если в Сов.Феде Нарусова то в Гос.Думе пусть Бурматов за поллимона в месяц изголяется, а наши соотечественники в ближнем зарубежье пусть мучаются, так? Это я всё разбрызгиваю? Я обещал Людмиле, после устроенного Вами и Вашим подпевалой демагогии с переходом на личности, месяц не участвовать в комментариях, хотя я в этом проекте довольно дольше Вас, честно подождал месяц, но воз и ныне там. Складывается впечатление, что Ваш табаки берет пример с упоротых укропов в выливании лжи на тех, кто не поддерживает Ваши рассуждения, не обременяя себя доказательствами. Может я не прав? Это что Ваша область информации, Ваша личка, что Вы можете указывать посетителям и оскорблять их?