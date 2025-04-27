🛥 В Черном море спасли двух людей, которые находились на яхте Вблизи мыса Форос прогулочная яхта попала в нештатную ситуацию: трос намотался на винт, из-за чего отказал основной двигатель.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🛥 В Черном море спасли двух людей, которые находились на яхте Вблизи мыса Форос прогулочная яхта попала в нештатную ситуацию: трос намотался на винт, из-за чего отказал основной двигатель.