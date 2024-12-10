AP: В горах Румынии спасли сбежавшего от мобилизации украинца с котенком

В горах Румынии спасли сбежавшего от мобилизации на Украине мужчину. По информации Associated Press, речь идет о Владиславе Дуде, который пытался скрыться в соседней республике, взяв с собой котенка Персика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии