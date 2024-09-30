Путешествие на край русской земли: в Приморском крае прошли завершающие съемки проекта VK Места

МОСКВА, 30 сентября, ФедералПресс. Участники последней медиаэкспедиции проекта VK Места, шеф-повар и путешественник Котэ Аганезов, блогер Маша Горячева и комик Александр Пташенчук, отправились в путешествие по Приморскому краю.
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