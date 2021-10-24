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В России придумали, как разрешить китайцам майнить криптовалюты в Сибири. Биткоин превысил $66000

В России придумали, как разрешить китайцам майнить криптовалюты в Сибири. Биткоин превысил $66000

Рынок криптовалют шумно отпраздновал победу в среду после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила запуск первого в стране биржевого фонда на биткоин.

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