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  • Vitalich
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Пугачева приехала в Москву в купе за 30 тысяч рублей с простыми смертными

Пугачева приехала в Москву в купе за 30 тысяч рублей с простыми смертными

Пугачева приехала из Пскова в Москву в стандартном VIP-купе за 30 тысяч рублей В двухместном купе Пугачевой была своя душевая (но не кабина, а дырка в полу), полутороспальная кровать и персональный туалет.

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