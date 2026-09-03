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Регионы России

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В Москве открыт новый участок Московского скоростного диаметра

В Москве открыт новый участок Московского скоростного диаметра

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра (МСД), который проходит вдоль улицы Каспийская от улицы Севанская до Павелецкого направления Московской железной дороги.

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