Главного соперника Залужного внесли в список террористов и экстремистов в России

Претендент на место главнокомандующего ВСУ, глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов и главком украинских ВМС Алексей Неижпапа попали в российский перечень террористов и экстремистов.
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