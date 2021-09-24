Брошенного младенца нашли в Петербурге

Младенца нашли брошенным в Калининском районе Петербурга.По информации АН «Оперативное прикрытие», мальчика, которому два месяца, госпитализировали в Педиатрический университет на Литовской улице 22 сентября.
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