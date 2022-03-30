В Ульяновской области полицейские задержали подозреваемую в присвоении денежных средств

В результате проведенных оперативно–розыскных мероприятий сотрудники отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Новоспасский» задержали подозреваемую в совершении присвоения денежных средств.
Происшествия10 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника воинам-интернационалистам в Московской области
- Председатель СК России положительно оценил инициативу Президента Южной Осетии
- Председатель СК России поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными
Свежие комментарии