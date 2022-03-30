Происшествия

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В Ульяновской области полицейские задержали подозреваемую в присвоении денежных средств

В результате проведенных оперативно–розыскных мероприятий сотрудники отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Новоспасский» задержали подозреваемую в совершении присвоения денежных средств.

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