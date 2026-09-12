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Регионы России

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Дортмундская «Боруссия» уверенно обыграла «Падерборн» в третьем туре чемпионата Германии

Дортмундская «Боруссия» уверенно обыграла «Падерборн» в третьем туре чемпионата Германии

«Боруссия» с уверенностью контролировала ход встречи, открыв счёт в самом начале. Дубль Нмеча на 80-й и 89-й минутах закрепил преимущество хозяев поля.

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