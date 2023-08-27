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Новгородские росгвардейцы приземлили беспилотный летательный аппарат в Крестцах

Новгородские росгвардейцы приземлили беспилотный летательный аппарат в Крестцах

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о том, что в то время, когда в областном центре отмечался День города, в райцентре Крестцы, расположенном в 80 км от Великого Новгорода, около спортивно-оздоровительного комплекса &q .

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