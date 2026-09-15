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Аргументы и Факты

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Стивен Сигал посетил МФМ-2026 в Екатеринбурге и сыграл в шахматы с роботом

Стивен Сигал посетил МФМ-2026 в Екатеринбурге и сыграл в шахматы с роботом

Американский актер и режиссер Стивен Сигал принял участие в мероприятиях МФМ-2026 в Екатеринбурге.Судя по кадрам с места события, в ходе визита он сыграл партию в шахматы с роботом.

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