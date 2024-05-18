Попшой: «Совет Европы стал знаменосцем демократии»

Министр иностранных дел Михай Попшой заявил на заседании Комитета министров Совета Европы в Страсбурге, что на предстоящих осенью президентских выборах и на парламентских выборах в следующем году Молдова станет мишенью гибридных атак извне.
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