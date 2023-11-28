Советника бывшего премьера Пакистана облили кислотой в Великобритании

independent.co.uk В британском графстве Хартфордшир неизвестный облил кислотой Шахзада Акбара – советника бывшего премьер-министра Пакистана и главы оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана.
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