Трехэтажку на Трубежной в Рязани тушили 6 пожарных машин

Трехэтажный дом в центре города вспыхнул ночью – сигнал поступил экстренным службам в 2:05. Три минуты понадобилось, чтобы добраться до места ЧП, в 2:45 возгорание локализовали, в 4:36 – окончательно справились с огнем.
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