Трехэтажку на Трубежной в Рязани тушили 6 пожарных машин

Трехэтажный дом в центре города вспыхнул ночью – сигнал поступил экстренным службам в 2:05. Три минуты понадобилось, чтобы добраться до места ЧП, в 2:45 возгорание локализовали, в 4:36 – окончательно справились с огнем.