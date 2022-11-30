Огромная пробка собралась на Непокоренных из-за мелкого ДТП

Автомобилистам преградили две полосы движения из трех в сторону КАД. Огромная пробка образовалась на проспекте Непокоренных утром 30 ноября из-за автоаварии, участники которой преградили движение по левой и средней полосам дороги в сторону КАД.
Автомобилистам преградили две полосы движения из трех в сторону КАД. Огромная пробка образовалась на проспекте Непокоренных утром 30 ноября из-за автоаварии, участники которой преградили движение по левой и средней полосам дороги в сторону КАД.
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