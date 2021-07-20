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В Москве назвали туманными перспективы ЕС в борьбе против России в ВТО

В Москве назвали туманными перспективы ЕС в борьбе против России в ВТО

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов назвал туманными перспективы иска Евросоюза против России во Всемирную торговую организацию из-за экономических преимуществ отечественных производителей перед иностранными на госзакупках.

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