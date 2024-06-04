Депутат бундестага: Надеюсь, 76-й годовщины НАТО не будет

Всю историю существования за блоком НАТО тянется кровавый след. Об этом в интервью американскому каналу «Neutrality Studies» заявила депутат бундестага из «Союза Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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