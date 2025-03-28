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Закон, порядок, государство

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Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт противника на Красноармейском направлении

Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт противника на Красноармейском направлении

Расчет машины разминирования получил координаты цели, оперативно подошёл на дистанцию выстрела и выполнил один пуск заряда по позициям противника.

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