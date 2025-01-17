Каток на Колхозной площади не работает из-за неправильного залития

Сделать это корректно не удалось в связи с погодой Смолянин Борис Орлов обратил внимание на то, что за всю зиму он не видел ни одного человека, который вечером или днем катался бы на катке, расположенном на Колхозной площади.
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