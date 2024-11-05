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Россия стала больше экспортировать крабов в Японию

Россия стала больше экспортировать крабов в Японию

Япония по итогам сентября приобрела у России 1,9 тыс. тонн крабов на общую сумму 34,8 млн долларов. По сравнению с августом поставки взлетели почти в 1,5 раза.

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