Корбин раскритиковал поставки Великобританией дальнобойного оружия Украине

Бывший глава Лейбористской партии, а теперь независимый член парламента Великобритании Джереми Корбин заявил, что поставки киевскому режиму оружия дальнего радиуса действия только усугубляют конфликт, 7 июня сообщает РИА Новости.
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