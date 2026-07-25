Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 834 подписчика

Юный фанат Александра Овечкина из Австралии прилетел на «Матч года» в Петербург

Юный фанат Александра Овечкина из Австралии прилетел на «Матч года» в Петербург

В Петербурге завершился благотворительный «Матч года» с участием звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором принял участие, в том числе, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира и лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии