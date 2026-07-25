Юный фанат Александра Овечкина из Австралии прилетел на «Матч года» в Петербург

В Петербурге завершился благотворительный «Матч года» с участием звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором принял участие, в том числе, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира и лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин.