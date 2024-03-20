Парламентариям рассказали про борьбу искусственного интеллекта с пробками

На заседании комитета Заксобрания региона по транспортной, промышленной и информационной политике министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский рассказал депутатам о внедрении интеллектуальной транспортной системы Новосибирской агломерации.
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