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Учёные назвали витамин для здоровья костей и сердца

Учёные назвали витамин для здоровья костей и сердца

Специалисты рассказали, чем полезен витамин D и как избежать его дефицита в зимние месяцы.Витамин D обеспечивает не только здоровье костей в организме человека, но и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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