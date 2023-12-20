Учёные назвали витамин для здоровья костей и сердца

Специалисты рассказали, чем полезен витамин D и как избежать его дефицита в зимние месяцы.Витамин D обеспечивает не только здоровье костей в организме человека, но и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии