Археологи нашли в Мексике индейский портал в мир мертвых

Global Look Press/Carlos Santiago/Keystone Press Agency Археологи Национального института антропологии и истории обнаружили в городе Митла на юге Мексики индейский портал в мир мертвых, сообщили РИА Новости.
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