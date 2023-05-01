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Политолог Марков: Зеленский мог специально организовать разгром ПВО ВСУ в Павлограде, чтобы США разрешили ему пока не наступать

Политолог Марков: Зеленский мог специально организовать разгром ПВО ВСУ в Павлограде, чтобы США разрешили ему пока не наступать

Президент Владимир Зеленский мог специально организовать разгром противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины в городе Павлограде Днепропетровской области, чтобы Соединенные Штаты разрешили ему пока не наступать.

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